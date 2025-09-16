Reuters: «Транснефть» предупредила о возможном сокращении добычи нефти из-за атак украинских дронов

«Транснефть» предупредила производителей нефти, что им, вероятно, придется сократить добычу из-за атак украинских беспилотников на порты и нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

По информации агентства, «Транснефть» в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний хранить нефть в своей трубопроводной системе

Кроме того, «Транснефть» предупредила партнеров, что ей придется принимать меньше нефти, если ее инфраструктуре продолжит наноситься ущерб.

Reuters отмечает, что с августа Украина активизировала атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в попытке сократить доходы Кремля и соответственно ослабить военные ресурсы Москвы. По данным украинских военных и российских источников в нефтяной отрасли, дроны ВСУ нанесли удары как минимум по 10 нефтеперерабатывающим заводам, что, как утверждается, привело к сокращению перерабатывающих мощностей России на 20%.

Вооруженные силы Украины в последние недели неоднократно атаковали объекты нефтепровода «Дружба» «Транснефти» с помощью дронов. Из-за этого останавливались поставки нефти в Венгрию и Словакию. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии на удары по «Дружбе», а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту США Дональду Трампу.