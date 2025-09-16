Reuters: США одобрили первые поставки военной помощи Украине за счет НАТО

Правительство США впервые одобрило отправку военной помощи Украине, оплаченную за счет союзников по НАТО. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По данным агентства, замминистра обороны Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму в 500 миллионов долларов каждая. Пакеты помощи, в частности, включают в себя системы ПВО.

Официально эта информация не подтверждена, в Пентагоне не ответили на запрос Reuters о комментарии.

При администрации Джо Байдена США, в основном, поставляли Киеву оружие за собственный счет. Дональд Трамп заявил, что больше не будет передавать вооружения безвозмездно, что поставило под угрозу обороноспособность Украины.

О достижении договоренностей по новому формату поставок американского оружия было объявлено в середине июля — теперь за него будут платить не США, а другие страны НАТО. Как позже писали СМИ, Украина будет определять приоритетные виды необходимого оружия в рамках пакетов по 500 миллионов долларов, а союзники по НАТО будут решать между собой, кто именно его оплатит.