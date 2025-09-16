Прокуратура потребует смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве Чарли Кирка
Прокуратура штата Юта будет требовать смертной казни для 22-летнего Тайлера Робинсона, которого обвиняют в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает CNN.
Робинсону официально предъявили обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (aggravated murder), а также по нескольким другим пунктам, в том числе в давлении на свидетелей и воспрепятствовании правосудию.
В ближайшие часы Робинсон впервые предстанет перед судом.
31-летний Кирк был застрелен 10 сентября во время своего выступления в Университете долины Юта. Робинсона задержали более суток спустя, по данным СМИ, сдаться его убедил отец.
Мотивы Робинсона до сих пор неясны, он отказывается сотрудничать со следствием.
В Юте с 1976 года, когда в США был отменен мораторий на смертную казнь, было приведено в исполнение семь смертных приговоров.