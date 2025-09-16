Израиль начал наземную операцию в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поздно вечером 15 сентября начала наземную операцию по захвату города Газа, призванную разгромить террористическую группировку ХАМАС, сообщили The Jerusalem Post и Axios.

Высокопоставленный представитель ЦАХАЛ заявил Axios, что наземные войска вошли в город Газа, в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы. Израильская армия пытается захватить северную часть города, пишет «Аль-Джазира». ЦАХАЛ пока официально не подтверждал эту информацию.

В последнюю неделю перед операцией ЦАХАЛ усилил авиаудары по городу Газа и разрушил десятки высотных зданий, которые, как утверждается, террористы ХАМАС использовали в военных целях. Израильские ВВС вечером 15 сентября нанесли массированные авиаудары по городу Газа, после чего в город вошли танки.

Как пишет Axios, израильская операция началась через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. По данным двух израильских чиновников, Рубио сказал Нетаниягу, что администрация Дональда Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы ее провели быстро и она закончилась как можно скорее.

На фоне сообщений о том, что наземная операция в Газе началась, семьи заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, организовали протестный лагерь у резиденции Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа 20 августа. ЦАХАЛ призывал жителей города покинуть его и перебраться на юг сектора Газа. По оценке израильской армии, из города ушли около 300 тысяч человек, но еще около 700 тысяч остались в Газе.

