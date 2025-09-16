Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия отказались ограничивать выдачу виз россиянам

Пять стран Евросоюза наложили вето на предложение ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России, пишет греческое издание Pronews.

В числе этих стран — Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. Pronews отмечает, что в случае Греции, которая впервые с 2022 года заблокировала решение ЕС по России, ограничения стали бы «катастрофой», поскольку туристический поток из России по-прежнему большой. В среднем российские туристы тратят в день 1300 евро, а остальные — 567 евро.

При этом, как пишет Pronews, Кипр право вето не использовал, хотя 10% его населения имеют российский паспорт.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. В итоге визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, а срок рассмотрения заявлений увеличился, но часть стран по-прежнему продолжили выдавать россиянам визы.

В начале сентября 2025 года итальянское агентство ANSA узнало, что Еврокомиссия при подготовке очередного, 19-го, пакета санкций против России обсуждает возможность ввести более строгие рекомендации для органов, выдающих визы, поскольку летом россияне стали чаще въезжать в Европу. В частности, полностью выполнять рекомендации Еврокомиссии по выдаче виз 2022 года призывала Германия.