Starlink перестал работать по всему миру

Обновление. Примерно через 40 минут после возникновения неполадок пользователи Starlink сообщили, что система спутниковой связи восстановила работу.

Система спутниковой связи Starlink, которой управляет компания SpaceX Илона Маска, перестала работать утром 15 сентября, следует из данных сервиса Downdetector. На недоступность Starlink пожаловались пользователи со всего мира.

Система спутниковой связи также не работает в Украине, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр). По его словам, Starlink «снова лег по всему фронту».

В предыдущий раз Starlink не работал во многих странах мира 24 июля. Тогда представители ВСУ тоже сообщали, что возникли проблемы со связью. В Starlink говорили, что причиной сбоя стал «отказ ключевых внутренних программных служб».

Вооруженные силы Украины постоянно используют Starlink с начала полномасштабного вторжения войск РФ в 2022 году.