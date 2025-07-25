Starlink возобновил работу после глобального сбоя

Система спутниковой связи Starlink, которой управляет компания SpaceX Илона Маска, восстановила работу после сбоя, произошедшего вечером 24 июля.

«Проблема с сетью решена, и сервис Starlink восстановлен. Мы понимаем, насколько важна связь, и приносим извинения за перебои в работе», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте сервиса в соцсети X в ночь на 25 июля.

Сбой произошел из-за «отказа ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу основной сети», заявили в компании.

Во время сбоя терминалы Starlink не работали по всей линии фронта в Украине, сообщили ранее украинские военные.

Вооруженные силы Украины активно используют систему спутниковой связи Starlink с начала полномасштабного вторжения российских войск в 2022 году.