В работе Starlink произошел глобальный сбой. Украинские военные сообщали, что терминалы не работали по всей линии фронта

В работе спутниковой связи Starlink вечером 24 июля произошел глобальный сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Первые сообщения о сбоях начали поступать после 22:00 по московскому времени.

Услугами Starlink пользуются подразделения Вооруженных сил Украины. Издание «Страна» со ссылкой на украинского военного с позывным «Тень» сообщало, что по всей линии фронта перестали работать Starlink. Примерно через 40 минут издание написало, что Starlink снова начал работать.

О том, что Starlink «лег по всему фронту», также сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Уже после полуночи он написал в своем телеграм-канале, что связь восстановлена по всем направлениям. «Данный случай, длившийся на войне долгих 150 минут, указывает на тонкие места», — заявил Бровди.

Основатель SpaceX Илон Маск, которая предоставляет услуги Starlink, заявил, что обслуживание терминалов будет восстановлено в ближайшее время.