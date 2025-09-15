Правительство России поддержало идею увеличения срока за дезертирство для бывших заключенных

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала предложение Минюста об увеличении уголовных сроков для дезертиров, которые подписали контракт с Минобороны, будучи заключенными. Об этом пишут РБК и ТАСС со ссылкой на источники.

Нормы, поддержанные правительством, предполагают наказывать бывших заключенных за краткосрочное оставление места службы сроком от двух до шести лет, за долгосрочное — от трех до восьми лет. За дезертирство с оружием заключенных предлагают сажать от 10 до 12 лет.

Как отмечает РБК, логика законопроекта заключается в том, что бывшие заключенные, бежавшие с места службы, представляют собой большую общественную опасность, нежели обычные дезертировавшие военнослужащие.

Уголовную ответственность за дезертирство в последний раз ужесточали в сентябре 2022 года на фоне начавшейся мобилизации. Максимальный срок за кратковременное оставление части (до 10 дней) в период мобилизации или военного положения увеличился до пяти лет, за среднесрочное — до семи лет, за длительное (свыше месяца) — до десяти лет.

Россия использует заключенных на фронте с лета 2022 года. Первоначально это делал Евгений Пригожин и его ЧВК Вагнера, затем контракты с осужденными начало заключать Минобороны РФ. Власти несколько раз меняли законодательство с целью облегчить набор новых рекрутов — в частности, теперь подписать контракт могут не только заключенные, но и подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам.

