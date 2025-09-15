Интервью Аллы Пугачевой набрало 16 миллионов просмотров за пять дней. Оно вышло на канале Катерины Гордеевой (объявлена «иноагентом») в ютьюбе (его уже год блокируют в России)

Большое интервью певицы Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой за пять дней посмотрели на ютьюбе более 16 миллионов человек — несмотря на то, что российские власти уже год замедляют и блокируют работу видеосервиса.

Видеоинтервью, которое длится более трех с половиной часов, стало самым просматриваемым на канале «Скажи Гордеевой» — при том, что Минюст РФ объявил журналистку «иностранным агентом». До выхода видео с Пугачевой наиболее популярным роликом на канале было интервью Артура Смольянинова — за три года с момента выхода оно набрало 9,3 миллиона просмотров.

Среди русскоязычных пользователей соцсетей интервью Пугачевой остается одной из главных тем для обсуждения. Под роликом в ютьюбе оставили уже более 135 тысяч комментариев.

Катерина Гордеева в октябре 2025 года отправляется в стендап-тур. Она выступит в Риге, Вильнюсе и Хельсинки с программой «Это она» — так же называется ее новая книга. «Новую книжку о женщинах родом из СССР я пишу вместе с вами: в новой программе своего стендапа читаю главу, смотрю на реакцию и вношу изменения», — написала Гордеева в телеграме.

