Американские военные приехали наблюдать за российско-белорусскими учениями «Запад-2025»

За российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025» наблюдали американские военные. Об этом сообщает государственное белорусское агентство «Белта» со ссылкой на Минобороны страны.

В сообщении агентства говорится, что утро учений 15 сентября «началось с рукопожатия представителей Беларуси и США» на военном полигоне.

«Рад, что вы отозвались на наше приглашение. Хотели, чтобы вы посмотрели [на учения] и дали объективную оценку», — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. «Белта» пишет, что американский военный атташе поблагодарил Хренина за приглашение.

Согласно сообщению Минобороны Беларуси, за учениями наблюдают представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО — США, Турции и Венгрии.

Reuters отмечает, что присутствие американских офицеров — еще один «признак потепления» отношений между Вашингтоном и Минском, союзником Москвы. 15 августа, незадолго до встречи с Владимиром Путиным на Аляске, президент США Дональд Трамп поговорил с Александром Лукашенко. За 31 год, что Лукашенко находится у власти, это был его первый телефонный разговор с президентом США.

Американская сторона пока не комментировала сообщения о присутствии своих военных в Беларуси.

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025» начались в Беларуси 12 сентября. Общая численность военнослужащих, участвующих в учениях 2025 года, официально не раскрывается. Минобороны Беларуси сообщало, что маневры проходят в основном в Минской области — на удалении от границы со странами НАТО. Но часть учений пройдут вблизи Польши и Литвы.

11 сентября Лукашенко провел в Минске встречу с представителем президента США Джоном Коулом. После этого было объявлено об освобождении 52 политзаключенных в Беларуси и отмене американских санкций против авиакомпании «Белавиа».

