Консульство Испании в Москве по техническим причинам перестало принимать заявления на визы

Генеральное консульство Испании в Москве 13 сентября временно прекратило принимать заявления на визы, сообщается на сайте визового центра BLS.

В сообщении сказано, что прием заявлений прекратился «по техническим причинам… до дальнейшего уведомления».

Агенты, занимающиеся оформлением виз, сообщили, что 13 сентября на сайте визового центра «пропали все слоты на долгосрочные визы на ближайший месяц».

При этом консульство Испании в Петербурге продолжает принимать заявления, следует из другого сообщения на сайте визового центра.

Испания в 2024 году вошла в тройку стран Евросоюза, которые чаще всего выдавали шенгенские визы гражданам России. Так, консульства Испании за год выдали 111 тысяч визовых документов, больше — только Франция (124 тысячи) и Италия (152 тысячи).

Правительство Германии, как сообщило 12 сентября немецкое агентство DPA, предложило ввести более строгий режим выдачи шенгенских виз россиянам. Посольство Германии в РФ сообщило RTVI 13 сентября, что из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину немецкие власти ужесточили критерии выдачи виз россиянам, как национальных, так и шенгенских.