В драмтеатре Находки запретили антифашистский мюзикл «Кабаре». Худрук ушел в отставку

Художественный руководитель драматического театра «Рампа» в Находке Андрей Юрченко покинул свой пост, сообщила местная журналистка Анна Шарипова (на ее публикацию обратила внимание «Медиазона»).

Неделей ранее режиссер заявил, что «Рампа» отменяет свой 21-й театральный сезон, поскольку труппа лишилась помещения в местном Доме молодежи. С ноября здание закрывается на капитальный ремонт. По словам Юрченко, другого помещения власти не предоставили, поэтому сотрудники театра уже начали увольняться и брать отпуска за свой счет.

Летом 2025 года Юрченко намеревался ставить в «Рампе» антифашистский мюзикл «Кабаре». Он создан на основе романа писателя Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин», рассказывающем о жизни Германии накануне прихода к власти нацистов.

Спектакль отменили накануне премьеры. Администрация Находки заявляла, что решение о запрете мюзикла было «принято в поддержку спецоперации и защиты исторической правды».

«Приостановка демонстрации мюзикла „Кабаре“ в исполнении народного театра „Рампа“ продиктована недопустимостью демонстрации нацистской символики (униформа, атрибутика) и сцен, трактованных как аморальные. В условиях, когда наши бойцы на фронте борются с возрожденным нацизмом (включая украинские формирования, наследники идеологии Третьего рейха), подобные постановки могут оскорблять память жертв Великой Отечественной войны и подрывать моральный дух общества. Искусство не должно служить платформой для двусмысленных трактовок тоталитарных режимов», — заявляли местные власти.

