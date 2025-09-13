Reuters: в результате атаки украинских дронов в порту Приморска повреждены два танкера

Атака украинских беспилотников на порт Приморска в Ленинградской области впервые привела к приостановке погрузки на ключевом западном нефтяном терминале России, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли и военных ВСУ.

Российские власти подтверждали, что порт был атакован в ночь на 12 сентября. По сообщению губернатора Александра Дрозденко, в ходе атаки дронов загорелось стоящее в порту судно, а также насосная станция. Он заявлял, что пожар оперативно ликвидировали.

Источники Reuters утверждают, что в результате атаки повреждены два нефтяных танкера — «Кусто» (Kusto, принадлежит компании Solstice Corp) и «Цай Юнь» (Cai Yun, принадлежит компании Acceronix Ltd). Оба они зарегистрированы на Сейшельских островах.

Кроме того, в порту была приостановлена отгрузка нефти, рассказали собеседники агентства. Российские власти официально это не подтверждали.

Ответственность за атаку на порт Приморска взяла на себя Служба безопасности Украины.