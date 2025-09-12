Минобороны РФ заявило о более 200 сбитых украинских дронах. Загорелось судно в порту Приморска Ленинградской области, в Пулково отменены десятки рейсов

Российские военные объявили, что в ночь на 12 сентября над территорией РФ был уничтожен 221 украинский беспилотник. В том числе, говорится в заявлении Минобороны РФ, 28 дронов были сбиты над Ленинградской областью.

Из-за атаки дронов аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекращал принимать и отправлять рейсы. По состоянию на 09:00, в Пулково был отменен или задержан вылет более 50 рейсов, более 20 рейсов, которые должны были приземлиться в этом аэропорту в течение дня, отменены.

Также в ночь на 12 сентября вводились ограничения на работу аэропортов Иваново, Пскова, Ярославля и Калуги.

В городе Приморск Ленинградской области из-за атаки украинских дронов загорелось стоящее в порту судно, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, пожар был оперативно потушен, «угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет». Также Дрозденко сообщил о пожаре на насосной станции в Приморске. Люди, добавил он, не пострадали.

В Тосно обломки сбитых дронов упали на улицах Промышленная и Чехова, сообщил губернатор Ленинградской области. Пострадавших, по его данным, нет.

Всего, по словам Дрозденко, над Ленинградской областью сбили более 30 беспилотников.