«Росатом» заявил, что украинский дрон атаковал Смоленскую АЭС

Боевой беспилотник ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС, утверждает «Росатом».

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября — в 03:52 по московскому времени, говорится в сообщении госкорпорации. Как отмечается, дрон был подавлен техническими средствами в районе третьего энергоблока атомной станции, расположенной в 200 километрах от границы с Украиной.

При падении беспилотник «сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы энергоблока», из-за чего во вспомогательных помещениях были выбиты стекла.

По данным «Росатома», разрушений и пострадавших нет, инцидент не повлиял на работу АЭС, все три энергоблока функционируют в штатном режиме.

«Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», — добавили в ведомстве.

Минобороны РФ заявляло, что в ночь на 12 сентября дежурные силы ПВО сбили 221 украинский беспилотник в 13 российских регионах, из них 42 дрона — в Смоленской области.

В январе 2025 года власти Смоленской области заявляли, что украинский дрон пытался атаковать объект ядерной энергетики, но его успешно сбили. СМИ сообщали, что обломки дрона упали в районе Смоленской АЭС.