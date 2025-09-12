Президент Непала Рам Чандра Паудел согласился назначить временной главой правительства юристку Сушилу Карки, ранее возглавлявшую Верховный суд страны.

Паудел, как сообщается, уступил общественному давлению. Ранее протестующие выбрали Карки своим главным кандидатом на пост премьер-министра. Она считается активным борцом с коррупцией.

73-летняя Карки будет возглавлять правительство Непала до следующих выборов, которые, как ожидается, пройдут через полгода — год.

Юристка — первая и до сих пор единственная женщина, занимавшая пост главы Верховного суда страны. Теперь она станет первой женщиной на посту премьер-министра Непала.

Президент страны также согласился распустить палату представителей (нижняя палата парламента Непала) и объявить чрезвычайное положение.

Протесты против коррупции и решения властей заблокировать большинство крупнейших соцсетей произошли в Непале 8 и 9 сентября. Организаторы демонстраций называли их «протестом поколения Z» из-за возраста большинства участников акций.

Митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Погиб 51 человек, более 1,3 тысячи получили различные травмы. В итоге правительство отменило блокировку соцсетей, а премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли ушел в отставку.

