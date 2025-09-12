Двум россиянам, участвовавшим в протестах в Грузии, дали по восемь с половиной лет тюрьмы. Их обвинили в хранении наркотиков

Тбилисский городской суд приговорил граждан России Анастасию Зиновкину и Артема Грибуля к восьми с половиной годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает издание Paper Kartuli.

Суд признал россиян виновными в хранении 16 граммов вещества «Альфа-ПВП». Наркотик нашли у них 17 декабря 2024 года во время досмотра на улице, а потом на съемной квартире.

Зиновкина и Грибуль своей вины не признали. Они утверждали, что наркотик им подкинули. Их близкие заявляли, что дело сфабриковано по политическим мотивам, поскольку задержанные россияне принимали участие в протестах грузинской оппозиции в Тбилиси.

После оглашения приговора Зиновкина и Грибуль объявили, что начинают голодовку. В то же время в суде возникла потасовка — активистов, которые пришли поддержать подсудимых, выводили из зала силой.

Как отмечает Paper Kartuli, зимой 2024 года в Грузии по статье о хранении наркотиков задержали шестерых участников антиправительственных протестов. Троих из них — Гиорги Ахобадзе, Тедо Абрамова и Николоза Кациа — суд оправдал. Россиянину Антону Чечину назначили 8,5 года лишения свободы.

Читайте также

«Я не могу не помочь грузинам» Среди участников протестов в Тбилиси — эмигранты из России (хотя оппозиция предлагает ввести для них визовый режим). Мы с ними поговорили

Читайте также

«Я не могу не помочь грузинам» Среди участников протестов в Тбилиси — эмигранты из России (хотя оппозиция предлагает ввести для них визовый режим). Мы с ними поговорили