В Грузии российскому активисту Антону Чечину дали восемь лет по делу о наркотиках. Он заявил, что их ему подбросили из-за участия в акциях протеста

Городской суд Тбилиси приговорил гражданина России Антона Чечина к восьми с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в хранении наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает Radio Tavisupleba 2 сентября.

Чечин не признал вину. После задержания в декабре 2024 года он неоднократно говорил, что наркотики ему подбросили за участие в акциях протеста в Грузии. Адвокат российского активиста Гиоргий Чхеидзе требовал, чтобы доказательства стороны обвинения признали ложными, он отмечал, что они основаны на данных анонимного источника, пишет Sota.

После того, как судья Джвебе Начкебиа вынес приговор, в городском суде произошла потасовка из-за того, что судебные приставы силой выгоняли из здания сторонников Чечина, пишет Paper Kartuli. Как сообщает телеграм-канал Tbilisi life, приставы били собравшихся «головой об двери, стены», а «с людей слетала обувь». Несколько человек пострадали. Грузинские каналы опубликовали фото с пострадавшими.

Антон Чечин — гражданин России 1998 года рождения. Участвовал в акциях протеста в России. Европейский суд по правам человека в 2024 году обязал власти РФ выплатить ему компенсацию в размере 4000 евро из-за того, что в апреле 2021 года его задержали на митинге в поддержку политика Алексея Навального.

После начала российско-украинской войны Чечин уехал в Грузию, где женился. Он участвовал в Тбилиси в протестах против местного закона об «иностранных агентах», проходивших в 2023 году. Чечин также выходил на демонстрации, которые начались в ноябре 2024 года после того, как власти Грузии приостановили переговоры о вступлении страны в ЕС. Чечина задержали вскоре после начала этих протестных акций.

В Грузии обвинения в хранении наркотиков предъявили четырем участникам акций протеста, среди них двое россиян — Анастасия Зиновкина (Настя Топор) и ее друг Артем Грибуля, пишет Sota. Кроме того, аналогичные обвинения предъявили реаниматологу Гиорги Ахобадзе и телеведущему Ника Кациа.

