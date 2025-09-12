Армани завещал продать свой модный дом крупному люксовому концерну

Джорджо Армани завещал своим наследникам постепенно продать одноименный модный дом одному из мировых лидеров в сегменте товаров класса люкс. Об этом говорится в завещании дизайнера, которое цитируют La Repubblica, Bloomberg и Reuters.

Согласно документу, Армани распорядился в течение полутора лет после его смерти продать 15% компании Giorgio Armani S.p.A одному из трех приоритетных покупателей — LVMH, EssilorLuxottica и LʼOréal — или компании аналогичного уровня. Через три-пять лет покупатель сможет увеличить долю в модном доме до 54%.

Наследники могут не продавать компанию, но тогда, согласно завещанию, они должны вывести ее на публичный рынок (IPO).

Теперь решение о судьбе Giorgio Armani SpA должны принять фонд Армани, его семья, а также бизнес-партнер и «правая рука» Лео ДеллʼОрко. Именно они унаследовали компанию.

Итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани умер 4 сентября. Ему был 91 год. До последних дней своей жизни Армани занимал должности креативного и генерального директора одноименного модного дома, который до сих пор не поглотили крупные холдинги.

Как отмечает Bloomberg, под руководством Армани компании удалось сохранить не только независимость, но и финансовую стабильность, хотя она и испытывала трудности с ростом доходов. Смерть дизайнера пришлась на кризисный период для индустрии люксовых товаров, пострадавшей от роста тарифов и падения спроса после пандемии ковида.

Фото из жизни модельера

Умер итальянский модельер Джорджо Армани Он делал моду доступной для всех — от звезд Голливуда до спортсменов и обычных людей. Фотографии

Фото из жизни модельера

Умер итальянский модельер Джорджо Армани Он делал моду доступной для всех — от звезд Голливуда до спортсменов и обычных людей. Фотографии