Умер Джорджо Армани

Умер итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на заявление компании Armani. Модельеру был 91 год.

Estrop / Getty Images

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани», — говорится в заявлении компании.

В Armani Group отметили, что модельер умер в окружении своих близких. Причины смерти Армани не называются. В июне модельер из-за ухудшения здоровья впервые в карьере пропустил показы своего модного дома на неделе мужской моды в Милане.

Прощание с модельером пройдет 6-7 сентября в Милане, после чего состоятся частные похороны. Дата погребения не сообщается.

Джорджо Армани, которого называли королем моды, начал карьеру в 1960-х в качестве ассистента у итальянского модельера Нино Черутти. В 1974 Армани впервые представил коллекцию под собственным именем. Уже в следующем году модельер вместе со своим другом, архитектором Серджо Галеотти основал модный дом Armani, ставший известным на весь мир. До сих пор Armani остается одним из немногих модных домов, который не вошел в крупные холдинги.

До последних дней Армани, также известный своим желанием контролировать каждую деталь как в моде, так и в бизнесе, оставался креативным и генеральным директором, а также единственным акционером Armani Group.

«Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам», — отмечается в заявлении компании.