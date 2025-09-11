Работу Бэнкси на здании Королевского суда в Лондоне уничтожили

Работа анонимного уличного художника Бэнкси, появившаяся 8 сентября на одном из зданий комплекса Королевского суда в Лондоне, стерта, пишет Time.

На граффити был изображен судья в традиционном облачении, замахивающийся своим молотком на демонстранта с плакатом.

Граффити Бэнкси на здании Королевского суда в Лондоне, 9 сентября 2025 года Toby Melville / Reuters / Scanpix / LETA

Стертое граффити на здании суда, 11 сентября 2025 года Joanna Chan / AP / Scanpix / LETA

Вскоре после появления граффити его закрыли от публики пластиковыми щитами и выставили рядом полицейский патруль.

Власти объявили, что здание Королевского суда имеет охранный статус и рисунки на нем незаконны. Также сообщалось, что за это граффити Бэнкси могут объявить в розыск, а его личность в итоге раскрыть.

Рисунок на здании Королевского суда появился через два дня после того, как в Лондоне на демонстрации против запрета группы Palestine Action были задержаны 890 человек.

