Работу Бэнкси на здании Королевского суда в Лондоне уничтожили
Источник: Time
Работа анонимного уличного художника Бэнкси, появившаяся 8 сентября на одном из зданий комплекса Королевского суда в Лондоне, стерта, пишет Time.
На граффити был изображен судья в традиционном облачении, замахивающийся своим молотком на демонстранта с плакатом.
Вскоре после появления граффити его закрыли от публики пластиковыми щитами и выставили рядом полицейский патруль.
Власти объявили, что здание Королевского суда имеет охранный статус и рисунки на нем незаконны. Также сообщалось, что за это граффити Бэнкси могут объявить в розыск, а его личность в итоге раскрыть.
Рисунок на здании Королевского суда появился через два дня после того, как в Лондоне на демонстрации против запрета группы Palestine Action были задержаны 890 человек.