Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару признали виновным в попытке госпереворота. Ему грозит до 40 лет тюрьмы

Верховный суд Бразилии признал бывшего президента страны Жаира Болсонару виновным в попытке государственного переворота, сообщает Reuters.

За признание Болсонару виновным проголосовали трое из пяти судей Верховного суда. Суд постановил, что Болсонару виновен в попытке насильственного удержания власти после поражения на выборах 2022 года. Судья Кармен Лусия, чей голос стал решающим, заявила, что Болсонару спровоцировал «мятеж» 8 января 2023 года, когда тысячи его сторонников ворвались в Верховный суд, президентский дворец и здание Конгресса.

Один из судей выступил за оправдание Болсонару, посчитав, что нет никаких доказательств того, что экс-президент был частью заговора с целью смещения нынешнего лидера страны Лулы да Силвы. Еще один судья не проголосовал, но простого большинства голосов достаточно для признания Болсонару виновным.

Болсонару грозит до 40 лет лишения свободы, отмечает BBC News. Решение будет вынесено 12 сентября.

В октябре 2022 года Болсонару проиграл выборы президента. Через неделю после инаугурации нового главы государства Лула да Силвы сторонники Болсонару устроили беспорядки, в ходе которых ворвались в здания парламента и Верховного суда, а также в президентский дворец. Сотни человек были задержаны. Сам Болсонару находился в тот момент в США и отрицал какую-то либо связь с участниками беспорядков. Обвинения в свой адрес он называли политически мотивированными.

В поддержку Болсонару выступал президент США Дональд Трамп. Он называл преследование бывшего президента «охотой на ведьм».