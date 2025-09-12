Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приговорили к 27 годам заключения по делу о попытке госпереворота

Быший президент Бразилии 70-летний Жаир Болсонару приговорен к 27 годам заключения по делу о попытке государственного переворота, сообщает Reuters. Приговор Болсонару 11 сентября вынесла коллегия из пяти судей Верховного суда Бразилии.

Болсонару стал первым в истории Бразилии бывшим президентом, приговоренным за попытку госпереворота.

Ранее Болсонару признали виновным в том, что, проиграв выборы в 2022 голу, пытался силой удержать власть. У пяти судей не было единого мнения по этому вопросу, но для вынесения вердикта было достаточно простого большинства голосов.

Болсонару, находившийся во время суда под домашним арестом, вину не признал. Адвокаты бывшего президента собираются обжаловать приговор.

Судебный процесс раскритиковал президент США Дональд Трамп, которого считают союзником Болсонару. Трамп называл преследование бывшего президента «охотой на ведьм». Комментируя вердикт, Трамп заявил, что, по его мнению, «это очень плохо для Бразилии».

После приговора в Бразилии ждут нового повышения тарифов на экспорт в США. Президент Луис Инасиу Лула да Силва перед вынесением приговора заявил, что американский ответ его не пугает.

В октябре 2022 года Болсонару проиграл выборы президента. Через неделю после инаугурации нового главы государства Лула да Силвы сторонники Болсонару устроили беспорядки, в ходе которых ворвались в здания парламента и Верховного суда, а также в президентский дворец. Сотни человек были задержаны.