СК завел на «православного многоженца» Ивана Сухова уголовное дело о развратных действиях

Во Владимирской области против Ивана Сухова, которого называют «православным многоженцем», возбудили уголовное дело о развратных действиях, сообщили телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости».

Следственный комитет по региону сообщил, что в городе Александров возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях (часть 1 статьи 135 УК). Ведомство не назвало имен фигурантов дела, отметив лишь, что его завели «по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери».

На странице Сухова во «ВКонтакте» указано, что он живет в Александрове.

В июне 19-летняя Анна Сухова, старшая из 30 детей «православного многоженца», обвинила отца в сексуализированном насилии. О домогательствах она рассказала в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. По словам Суховой, отец подвергал сексуализированному насилию не только ее, но и одну из ее младших сестер.

Многодетный отец Иван Сухов из Владимирской области — гость и герой различных ток-шоу. Он получил известность после интервью Саше Сулим в 2024 году.

Сухова называют «православным многоженцем». Сам он рассказывал, что живет в трехкомнатной квартире с тремя женщинами и 14 детьми, которые не ходят в школу и учатся дома. Всего у Сухова, по его словам, 30 детей.

