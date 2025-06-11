«Достойная жена из тебя уже не выйдет, хотя бы будешь все уметь» Старшая дочь «православного многоженца» Ивана Сухова (всего у него 30 детей) обвинила отца в сексуализированном насилии. По ее словам, он приставал и к ее сестре. СК начал проверку

Иван Сухов Саша Сулим / Youtube

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19-летняя Анна Сухова, старшая из 30 детей «православного многоженца» Ивана Сухова из Владимирской области, обвинила своего отца в сексуализированном насилии. О домогательствах она рассказала в ток-шоу «Пусть говорят».

По словам Суховой, она пришла на передачу и решила рассказать о том, что с ней произошло, потому что «устала уже в этом жить, сама запуталась в каких-то своих рассуждениях о семье и семейных ценностях».

Сухова рассказала, что, когда ей было 15 лет, мать отправила ее жить в семью отца на «перевоспитание», после того как заподозрила дочь в курении. Девушка прожила с родственниками несколько месяцев и сбежала обратно к матери.

В первый раз, утверждает девушка, отец применил к ней насилие, когда ей было 14 лет. Тогда он взял ее на отдых с семьей. «Скажем, действия полового характера по отношению ко мне были. Он сказал: „Дочь, закрой глаза“. Две минуты, грубо говоря… Потом только уже дошло, спустя годы, [что это было]», — рассказала Сухова. «То есть он заставил тебя прикасаться к нему?» — уточнил ведущий Дмитрий Борисов. «Ну да», — ответила девушка, добавив, что в следующий раз отец применил к ней насилие примерно через год.

«В 15 лет это повторилось. Только уже немножко в другом контексте. <…> Когда я к нему переехала… Он сказал: „Дочь, твоя прошлая жизнь… Из тебя достойная жена уже не выйдет, поэтому хотя бы будешь все уметь, как правильно делать“», — рассказала Анна.

Сам Сухов, со слов дочери, спустя месяц отрицал случившееся. «Он сказал, что этого не было. Сказал, что это я себе придумала и так далее, — рассказала девушка. — Он хотел, чтобы я с ним жила, и психологически мне внушил, что у меня шизофрения, параноидальное расстройство и так далее». По словам Суховой, отец также душил ее пакетом, пока она не потеряла сознание.

Анна не стала называть случившееся с ней изнасилованием. Она согласилась с одним из гостей программы, что отец совершил в ее отношении «развратные действия сексуального характера».

Анна Сухова и ее подруга Оксана Штуклер, которую также пригласили в студию, рассказали, что «многоженец» подвергал сексуализированному насилию еще как минимум одну свою дочь, чтобы «доказать» Анне, что происходящее нормально. По словам Суховой, сестре на тот момент было 12 лет.

Девушка рассказала, что поделилась случившимся с матерью, но та ничего не сделала. По мнению Суховой, мать боится бывшего мужа. Ведущий программы заявил, что «многоженец» пытался препятствовать участию дочери в ток-шоу. В эфире «Пусть говорят» включили аудиосообщения, которые, как заявили в программе, он отправлял Анне в попытках ее задобрить.

«Привет! Ты куда пропала-то, я не пойму? Ты моя дочь просто, я за тебя переживаю, вот. И люблю тебя очень — всем сердцем. Ты — мой пупочек, так что все нормально. Отзвонись мне или отпишись, а то я уже как-то соскучился по тебе», — сказал Сухов в одном из сообщений.

Ток-шоу «Пусть говорят» посвятило семье Сухова несколько выпусков, из них два — только обсуждению истории Анны. В рамках ток-шоу девушку не только просили несколько раз в подробностях рассказывать о том, что с ней произошло, но и подвергли проверке на детекторе лжи.

Как защитить детей от сексуализированного насилия

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Как защитить детей от сексуализированного насилия

Как защитить ребенка — не только своего — от сексуализированного насилия (и почему «сексуальное» здесь неточное слово)? Рассказывают авторы рассылки Kit, которой исполняется ровно год

Иван Сухов — уроженец Владимирской области. Он получил известность после интервью Саше Сулим в 2024 году. С тех пор Сухов — гость и герой различных ток-шоу.

Сухова называют «православным многоженцем». Сам он рассказывал, что живет в трехкомнатной квартире с тремя женщинами и 14 детьми. Всего у него на тот момент было 29 детей от 12 женщин. Впервые Сухов стал отцом в 16 лет. В январе у него родился 30-й ребенок. В школу дети не ходят и учатся дома. При этом он говорил, что его цель — зачать не менее 50 детей, а если это не удастся, то он будет считать, что «ничего не добился» в жизни.

По словам Сухова, он тратит на нужды семьи около 75 тысяч рублей в месяц, а его женам запрещено работать, водить машину, делать покупки без спроса или ходить в кафе с подругами. «Я маленький президентик в своей стране. В семье есть главный и ответственный — вся ответственность на мне, потому что я имеющий власть», — говорил Сухов. Он также планировал выдавать своих дочерей замуж за таких же «многоженцев».

После интервью Саше Сулим председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призывали проверить условия проживания детей в семье Сухова. Он в свою очередь говорил, что проверок не боится.

Ярославская рассказывала, что знала семью Сухова еще до интервью. Как сообщала омбудсмен, с точки зрения законодательства вопросов к семье не было: документы были в порядке, имелись свидетельства о рождении, паспорта. «Он женат на одной из женщин, остальные живут с ним добровольно, избитых, униженных, грязных, нищих, истерзанных детей нет. Дети воспитанные и нормально учатся», — говорила Ярославская.

При этом ее беспокоила моральная сторона дела. «Здесь вопрос непростой, скользкий, поскольку замешен на морально-этических нормах нашего общества. Кроме того, доступность информации всегда отражается на самых слабых, а самый слабый — это ребенок. Надо, чтобы дети не пострадали из-за того, что он дал кому-то интервью», — объясняла Ярославская.

Чем в итоге закончились проверки семьи, неясно. В «Пусть говорят» сообщали также, что новые проверки «многоженца» начались после жалоб одной из его бывших жен и участниц ток-шоу Юлии Дубилиной. Она утверждает, что детей в семье Сухова жестоко наказывают.

После обвинений со стороны дочери Сухова проверку начал уже Следственный комитет, сообщила Ярославская ТАСС. «Многоженец» считает, что обвинения против него «сфабрикованы», а дочерью манипулируют, пишет «Комсомольская правда». Его адвокат Александр Почуев рассказал изданию, что Сухов собирается «добровольно явиться для производства процессуальных действий в СК». «Дело находится на личном контроле председателя СК Александра Бастрыкина. Также сегодня нами было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц, распространяющих клевету, подкупающих лжесвидетелей и активно формирующих преждевременный общественный вердикт в отношении многоженца Сухова», — добавил Почуев.