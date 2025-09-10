RT и РЕН ТВ: футболист Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела из-за драки в «Кофемании»

В отношении российского футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве в конце мая, сообщили RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. RT написало, что у пострадавшего в конфликте перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Официально правоохранительные органы о возбуждении дела в отношении Смолова не сообщали. Сам футболист пока никак сообщения об уголовном преследовании не комментировал.

Российские телеграм-каналы, близкие к силовым структурам, опубликовали 5 июля видео драки, которую Федор Смолов устроил в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве. На записи камеры видеонаблюдения видно, как Смолов подошел к двум посетителям, сидящим за столом, что-то сказал, а затем ударил одного из них. Когда второй посетитель вступился, Смолов также ударил и его.

Телеграм-каналы утверждали, что в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за случившегося. В МВД после публикации видео драки заявили, что проводят проверку по поводу нападения Федора Смолова на посетителей «Кофемании».

Baza сообщала, что у Смолова пытались вымогать деньги, угрожая опубликовать видео драки. Сперва от него требовали миллион рублей, затем — три, а после — 20 миллионов рублей. Сам Смолов тоже сказал, что его шантажировали после драки в «Кофемании». По словам футболиста, он обратился в полицию.

Смолов опубликовал видеообращение, в котором извинился перед всеми, кто стал свидетелем его «непозволительного поведения».

Один из пострадавших — Андрей Попелуха — говорил, что у него нет претензий к Смолову, который «извинился как мужчина».

