Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударами оказались Винницкая, Житомирская, Хмельницкая и Черкасская области

ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по территории Украины дронами и крылатыми ракетами, пишет «РБК-Украина».

В Житомирской области повреждены несколько гражданских предприятий и частные дома, один человек погиб, один пострадал.

В Хмельницкой области пострадали три человека, повреждены автозаправка и склады швейной фабрики в Волочиске.

В Виннице повреждены гражданские промышленные объекты, люди не пострадали. Также нет пострадавших и в Черкасской области, где пострадала гражданская инфраструктура и частные дома.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что в атаке были задействованы около 415 дронов разных типов (включая дроны-имитаторы) и более 45 крылатых и баллистических ракет.

Во время российских ударов по Украине в воздушное пространство Польши вторглись дроны. Были закрыты четыре аэропорта, в том числе оба в Варшаве. В воздух были подняты военные самолеты, как Польши, так и других стран НАТО. Официально польские власти не говорят, какой стране принадлежали беспилотники, но украинская сторона говорит, что они были российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дроны в воздушном пространстве Польши «крайне опасным прецедентом» и «шагом эскалации», призвав ввести в отношении РФ санкции.