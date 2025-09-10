Правительство РФ продлило срок работы Михаила Пиотровского на посту директора Эрмитажа еще на пять лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского на пост директора Государственного Эрмитажа на пятилетний срок.

Михаил Пиотровский, которому сейчас 80 лет, начал работать в Эрмитаже в 1991 году на должности заместителя директора по научной работе. В 1992-м он возглавил музей. Его отец Борис Пиотровский занимал пост директора Эрмитажа с 1964 по 1990 годы.

Правительство РФ неоднократно продлевало полномочия Михаила Пиотровского на посту главы Эрмитажа — в предыдущий раз это произошло в сентябре 2022 года.

В конце 2024-го Пиотровский заявлял, что в Эрмитаже «готовится смена караула». «Я, конечно, хранитель традиций. Я завершил все, что заложили предыдущие поколения и мой батюшка. Чтобы продолжать традиции, надо и реформировать», — говорил он, описывая работу, проделанную на посту главы Эрмитажа.

