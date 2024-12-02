Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «готовится к смене караула»

Михаил Пиотровский, занимающий с 1992 года пост директора Государственного Эрмитажа, заявил, что в музее готовится смена руководства.

«Есть директор Музея современного искусства в Нью-Йорке Гленн Лоури, он тоже востоковед, как и я, он тоже отработал директором тридцать с чем-то лет, и тоже, как у меня, готовится смена караула. Мы много лет общались и набирали опыта друг у друга», — сказал Пиотровский в ходе интернет-встречи, посвященной Дням Эрмитажа (цитата по ТАСС).

Гленн Лоури, как ожидается, покинет пост директора музея в 2025 году, напоминает ТАСС.

«Я конечно хранитель традиций. Я завершил все, что заложили предыдущие поколения и мой батюшка. Чтобы продолжать традиции, надо и реформировать», — сказал Пиотровский, описывая работу, проделанную на посту главы Эрмитажа.

Отец Михаила Пиотровского Борис Пиотровский занимал пост директора Эрмитажа с 1964 по 1990 годы.

9 декабря 2024 года Михаилу Пиотровскому исполнится 80 лет.

Полномочия Пиотровского на посту главы Эрмитажа предыдущий раз продлевали в сентябре 2022 года указом правительства на три года. Срок действия этого указа истекает в 2025 году.

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