«Новая газета Европа»: в сентябрьских выборах в России будут участвовать менее полутора тысяч людей, связанных с войной. Это всего лишь 1,5% кандидатов

Почти полторы тысячи кандидатов «от » — военных или людей, связанных с военной сферой, — будут участвовать в выборах в 14 сентября, пишет «Новая газета Европа».

«Новая газета Европа» проанализировала данные обо всех кандидатах на выборы в 2025 году. Информацию о них опубликовала Центральная избирательная комиссия, а собрал с сайта ведомства независимый электроральный аналитик Иван Шукшин. «Новая газета Европа» выделила из этого списка тех, кто указал местом работы Минобороны, конкретные воинские части, либо назвал себя участником или ветераном СВО — они претендуют на 891 выборную должность. Журналисты также добавили в выборку кандидатов из «околовоенной сферы» — сотрудников многочисленных «фондов поддержки участников СВО», воинского учета, военных госпиталей и тех, кто занимается военно-патриотическим воспитанием.

Всего журналисты издания насчитали 1375 таких кандидатов, претендующих на 1455 различных должностей (один человек может баллотироваться сразу на несколько позиций) на сентябрьских выборах.

При этом кандидаты «от СВО» не попадают в топ-10 профессий кандидатов на выборах 2025 года. Чаще всего на выборы выдвигаются россияне, занимающие руководящие позиции (каждый четвертый кандидат), а также официально безработные (каждый восьмой).

Доля участников выборов, связанных с войной, составляет лишь 1,47% от всех кандидатов. 0,9% из них — военные и другие сотрудники Минобороны России, еще 0,57% — сотрудники других связанных с войной сфер.

С прошлого года доля кандидатов-военнослужащих незначительно выросла — в 2024 году их было только 0,7%. Количество «околовоенных» специалистов, в свою очередь, на предстоящих выборах сократилось: в прошлом году их было 0,76%.

Лидер по доле кандидатов, связанных с военной сферой, в 2025-м — Бурятия (там их больше 10%). За ней идут Тыва, Ленинградская и Ульяновская области и аннексированный Севастополь.

Самая большая доля кандидатов «от войны» баллотируется на должности глав сельских и городских поселений — 2,8% от всех кандидатов на эти посты. Также военные и специалисты из смежных сфер претендуют на места в парламентах регионов (1,9%), депутатов региональных столиц (2%) и муниципальных депутатов (1,4%).

В выборах глав регионов будут участвовать всего два кандидата «от СВО». Бывший мэр Краснодара и участник войны в Украине Евгений Первышов будет баллотироваться на пост главы Тамбовской области в статусе фаворита: в 2024 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора. На место главы Республики Коми претендует политик Степан Соловьев, которого «Ведомости» называют участником российско-украинской войны.

«Политические эксперты, опрошенные „Новой-Европа“ замечают, что помимо единичных случаев, несмотря на все программы поддержки, военные почти никогда не занимают по-настоящему высоких должностей. „Никому реальные участники военных действий не нужны. У них нет сторонников, нет денег, нет опыта, — рассуждает электоральный эксперт, который поговорил с „Новой газетой Европа“ на условиях анонимности. — Да и для того, чтобы их пустить на какие-то места, надо, чтобы с них подвинулся кто-то из тех, кто там и так сидит. Это никому не надо“», — говорится в публикации «Новой газеты Европа».

