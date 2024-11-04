Путин назначил участника войны и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова врио главы Тамбовской области

Президент России Владимир Путин назначил бывшего мэра Краснодара и участника войны в Украине Евгения Первышова временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, передает «Интерфакс».

Первышов — участник программы «Время героев» (проект по переподготовке бывших участников войны с Украиной в чиновники).

В эфире «Россия 24» показали кадры, на которых Путин встретился в Кремле с Первышовым и предложил ему занять пост главы Тамбовской области.

«Важные истории» напоминают, что в ноябре 2022 года Первышов, который также является депутатом Госдумы, уехал на фронт в качестве добровольца. На тот момент После окончания контракта в середине января 2023 года он заявил, что хочет продолжить воевать и собирается продлить контракт. Затем он объявил, что скоро вернется в расположение БАРС «Каскад». «Важные истории» называют его спецподразделением, в составе которого «воюют» чиновники. По данным британской разведки, оно дислоцируется далеко от фронта и позволяет чиновникам участвовать в боевых действиях без реального риска. В начале февраля 2023 года Первышов сообщил, что вернулся на фронт. С мая 2024 года он участвовал в программе «Время героев».

Обновление. Путин также назначил главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

4 ноября об отставке с поста губернатора Тамбовской области объявил Максим Егоров. По его словам, руководство страны поставило перед ним «другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять». По словам двух близких к политблоку администрации президента источников «Медузы», Егоров может возглавить федеральный исполком «Единой России».