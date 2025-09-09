Госдепартамент США разослал странам Европы уведомление о прекращении действия меморандумов о взаимопонимании, которые позволяли выявлять и разоблачать дезинформацию, распространяемую Россией, Китаем и Ираном, пишет Financial Times со ссылкой на три европейских источника.

Меморандумы были подписаны при администрации 45-го президента Джо Байдена и составляли часть инициативы, возглавляемой Центром глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) — агентством Госдепартамента.

Джеймс Рубин, занимавший пост главы центра до декабря 2024 года, назвал прекращение меморандумов «односторонним актом разоружения» в информационной войне с Россией и Китаем. По его оценке, меморандумы при Байдене подписали около 22 стран в Европе и Африке.

Центр глобального взаимодействия был создан в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в интернете. Позже его миссию расширили до отслеживания и разоблачения кампаний по дезинформации за рубежом.

Соратники Дональда Трампа критиковали работу Центра, обвиняя его в цензуре. В декабре 2024 года Центр был закрыт, его функции передали подразделению Госдепартамента, но в марте госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении работы этого подразделения. По его словам, при администрации Джо Байдена Центр тратил миллионы долларов на «активное замалчивание и цензурирование голосов американцев».

В сентябре 2024 года Центр глобального взаимодействия обвинил финансируемый российским государством телеканал RT в том, что он действует в интересах разведывательных служб России с использованием кибершпионажа и пытается манипулировать президентскими выборами в Молдове.

