Разведка Украины утверждает, что в Пензе взорвали нефтепровод. Российские СМИ сообщили, что там проходили учения

Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза». Хочу поддержать «Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

Серия взрывов произошла в Пензе, в результате чего повреждения получили система магистрального нефтепровода и региональный газопровод, сообщили 9 сентября многочисленные украинские СМИ (1, 2, 3, 4, 5), ссылаясь на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По их словам, по меньшей мере четыре взрыва произошли в Железнодорожном районе Пензы около 04:00 8 сентября. На магистральном нефтепроводе, как утверждается, перестали работать две трубы с пропускной способностью два миллиона баррелей нефти в сутки. Поврежденный газопровод находился в этом же месте.

Источники в украинской разведке добавили, что оба пораженных трубопровода обеспечивали деятельность военных объектов России, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину.

Как отметили собеседники украинских изданий, вскоре после случившегося различные СМИ Пензы (1, 2, 3, 4) сообщили, что АО «Транснефть-Дружба» и экстренные службы проводят в Железнодорожном районе Пензы учения на нефтегазовых объектах.

В рамках учений, как сообщалось, отрабатывают «ликвидацию последствий аварий техногенного характера». Компания «Транснефть-Дружба» призывала жителей Пензы «сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Источники украинских СМИ заявили, что информацию об учениях распространили, чтобы «скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия».

На сайте и в соцсетях ГУ МЧС по Пензенской области, как и на платформах компании «Транснефть Дружба» об учениях в Пензе не сообщалось. При этом 9 сентября компания сообщила, что совместно с МЧС провела учения по тушению пожара в резервуаре с нефтепродуктами, однако это произошло в Самарской области.

«Транснефть-Дружба» — дочерняя структура компании «Транснефть». Она отвечает за российский участок нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России поступает в Венгрию и Словакию.

Вооруженные силы Украины в последние недели неоднократно атаковали объекты нефтепровода «Дружба» с помощью дронов, из-за чего в августе поставки нефти временно останавливали.