Основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина заочно приговорили к шести годам колонии из-за поста про Бучу

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил основателя проекта «Идите лесом» и бывшего директора «Ночлежки» Григория Свердлина по статье о распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Свердлину назначили шесть лет колонии общего режима и запретили администрировать сайты и каналы в течение трех лет после отбытия срока, если он будет задержан по приговору.

Поводом для уголовного дела против Свердлина стал пост, написанный им в апреле 2022 года об убийствах мирных жителей в Буче Киевской области.

В суде, как пишет «Медиазона», против Свердлина выступил всего один свидетель обвинения, который сказал, что «периодически натыкался» на посты Свердлина. На вопрос прокурора о том, какую эмоцию у него вызывали эти посты, свидетель ответил: «Оскорбление».

Обвинение просило приговорить Свердлина заочно к восьми годам колонии.

До начала войны в 2022 году Григорий Свердлин был директором фонда помощи бездомным «Ночлежка». В марте 2022-го он покинул фонд и уехал из России. Вскоре после начала мобилизации появился проект «Идите лесом», который помогает россиянам избежать призыва или сбежать с войны. В ноябре 2023 года Минюст России объявил Свердлина «иноагентом».

«Страна убивает людей каждый день» Новый выпуск «Скажи Гордеевой» — о фонде помощи бездомным «Ночлежка» и его бывшем директоре Григории Свердлине, который уехал из России и основал проект «Идите лесом»

