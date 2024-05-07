Специальный выпуск ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» рассказывает историю старейшего в России фонда помощи бездомным «Ночлежка». По словам Катерины Гордеевой, работу над ним начали до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в январе 2022 года. «Спустя два года нам показалось важным вернуться в то время, посмотреть на тогдашних себя и тогдашнюю страну, и осознать, как идеи и смыслы, казавшиеся нам значительными, спустя 24 месяца абсолютно изменились. Или просто перестали существовать», — говорит Гордеева. Так, Григорий Свердлин, занимавший пост директора «Ночлежки», после начала войны покинул Россию. Он создал и возглавил проект «Идите лесом», помогающий россиянам избежать участия в войне. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Как «Ночлежка» продолжает работать в России в условиях войны и чем занимается Свердлин, ушедший с поста директора фонда, — смотрите в новом выпуске «Скажи Гордеевой».

«Сорвался — и повис на верёвочке»// Специальный выпуск «Скажи Гордеевой» Скажи Гордеевой

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