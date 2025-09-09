Дворец правительства Непала уничтожен огнем. Его подожгли в ходе «протестов поколения Z»

В столице Непала, городе Катманду, сгорел дворец Сингха Дурбар, в котором располагался офис правительства страны. Судя по видео, которое опубликовало непальское издание Online Khabar, здание практически уничтожено огнем.

Дворец, построенный в 1908 году, подожгли в ходе так называемых «протестов поколения Z» — митингов и беспорядков, которые начались в Непале 8 сентября из-за решения властей заблокировать большинство крупнейших соцсетей.

В ходе протестов атакам подверглись и другие правительственные здания — в частности, протестующие подожгли дворец Шитал Нивас, где расположен офис президента Непала, здания парламента и верховного суда. Также они нападали на дома нынешних и бывших чиновников. Cообщается, что жена бывшего премьер-министра Непала Джалы Натха Кханала погибла в результате поджога их дома.

За два дня в результате беспорядков и столкновений с полицией погибли 19 протестующих и более 400 пострадали. Правительство отменило блокировку соцсетей, премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли ушел в отставку, но протесты это не остановило. 9 сентября появились сообщения об отставке президента Рама Чандры Паудела, однако президентский офис назвал их ложными.

