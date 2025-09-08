Жительницу Австралии, накормившую родственников блюдом с бледной поганкой, приговорили к пожизненному заключению без права просить об УДО в течение 33 лет

Жительницу Австралии Эрин Паттерсон приговорили к пожизненному лишению свободы без права просить об условно-досрочном освобождении ранее, чем через 33 года.

Как отмечает Reuters, речь идет об одном из самых суровых наказаний в истории современной Австралии, назначенных женщинам. В Австралии нет смертной казни.

Лишь одна женщина в истории Австралии был приговорена к пожизненному заключению без права на УДО, напоминает агентство.

К моменту, когда Паттерсон получит возможность просить об УДО, ей будет 82 года. Сторона обвинения настаивала на том, что Паттерсон не должна когда-либо выйти на свободу, сама обвиняемая утверждала, что она невиновна.

У Паттерсон еще есть возможность обжаловать приговор.

Летом 2023 года Паттерсон пригласила на обед родителей бывшего мужа и его тетю с мужем и подала им блюдо из говядины, в котором в качестве начинки была бледная поганка. Родители мужа и его тетя умерли от отравления, мужа тети врачам удалось спасти. На обед был приглашен и бывший муж Паттерсон, однако он не пришел.

У Паттерсон были разногласия с бывшим мужем по поводу алиментов.

Защита Паттерсон утверждала, что ядовитые грибы попали в блюдо по ошибке и умысла на убийство у нее не было.

В июле 2025 года присяжные признали Паттерсон виновной в умышленном убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного.

