Австралийка пригласила на обед родственников бывшего мужа, с которым поссорилась из-за алиментов Все четверо гостей отравились бледной поганкой. Трое из них умерли. Женщина настаивает, что это несчастный случай

Бледная поганка Jon Ingall / Shutterstock

В Австралии идет громкий судебный процесс над Эрин Паттерсон — 50-летней матерью двоих детей, которую обвиняют в отравлении родственников ее бывшего мужа Саймона. Летом 2023 года его родители и тетя с мужем пришли на обед к Эрин, на котором она подала говядину Веллингтон — блюдо из говяжьей вырезки с начинкой из грибов. Вскоре все четверо гостей оказались в больнице с отравлением бледной поганкой. Трое из них умерли. Обвинение настаивает, что Эрин намеренно отравила своих гостей. Она не признает вину и называет случившееся несчастным случаем. Рассказываем главное об этом процессе.

Эрин и Саймон Паттерсоны продолжали дружить после развода. Но потом поссорились из-за денег

Эрин жила в небольшом живописном городе Леонгата на юго-востоке Австралии примерно в 130 километрах от Мельбурна. В начале 2000-х, работая в Мельбурне, она познакомилась со своим будущем мужем Саймоном. Они поженились в 2007-м и воспитывали двоих детей. В 2015-м, после череды краткосрочных расставаний, супруги разошлись окончательно. Они поделили имущество без суда и сохранили дружеские отношения. Саймон и Эрин часто переписывались и даже вместе ездили с детьми в путешествия.

Они оставались в хороших отношениях вплоть до конца 2022 года, когда у них возникли разногласия по поводу алиментов. Эрин хотела, чтобы родители Саймона, с которыми она тоже продолжала дружить, стали посредниками в споре. Но они отказались вмешиваться. Эрин жаловалась на это подругам в чате в фейсбуке: «Меня тошнит от этого дерьма, я не хочу иметь с ними ничего общего. Я думала, его родители захотят, чтобы он поступил правильно, но, похоже, они не хотят чувствовать себя некомфортно, так что пошли они».

Эрин Паттерсон, обвиняемая в тройном убийстве и покушении на убийство James Ross / AAP / AP / Scanpix / LETA

При этом у Эрин не было финансовых проблем: бабушка оставила ей в наследство два миллиона австралийских долларов, а позднее Эрин получила наследство и от матери. Это позволило ей не беспокоиться о деньгах и проявлять щедрость к семье мужа. Она одолжила денег на покупку жилья его братьям и сестрам, а также вписала имя Саймона в документ о праве собственности на дом, купленный уже после их расставания. В суде Эрин объяснила, что это был знак ее готовности снова сойтись: «Я всегда думала, что мы восстановим нашу семью».

К 2023 году о восстановлении семьи не могло быть и речи: Эрин была обижена на Саймона из-за алиментов. По версии обвинения, в феврале она завела себе второй мобильный телефон, а в апреле и мае ездила в те места, где, по данным сайта , росли бледные поганки. В это же время Эрин купила и стала рассказывать подругам в фейсбуке, что использует его для сушки грибов, которые очень любит готовить и есть. Высушенные грибы она измельчала в порошок и добавляла в разные блюда. «Вчера подмешала его в шоколадные пирожные, дети не заметили», — делилась она.

Бледные поганки на разных стадиях роста Justin Pierce/ Mushroom Observer / Wikimedia Commons

Эрин пригласила Саймона и его родственников на обед. Пришли все, кроме него

16 июля 2023 года Эрин побывала на службе в баптистской церкви соседнего города Корамберра. Пастором в ней был Иэн Уилкинсон — муж тети Саймона. Туда ходил сам Саймон и его семья. В тот день Эрин пригласила бывшего мужа, его родителей, тетю и ее мужа к себе на обед, сказав, что хочет сообщить важную новость. 28 июля, накануне обеда, Саймон написал Эрин, что не придет, поскольку чувствует себя «некомфортно». Она попыталась его переубедить, сказав, что потратила много времени и денег на подготовку. Он не ответил на ее сообщение.

Саймон Паттерсон, бывший муж Эрин Martin KEEP / AFP / Scanpix / LETA

29 июля Дон и Гейл Паттерсоны (родители Саймона), а также Хизер и Иэн Уилкинсоны (сестра Гейл и ее муж) приехали к Эрин. Она подала им говядину Веллингтон, а после десерта объявила, что у нее рак яичников, и попросила совета, говорить ли об этом детям. Как позже признала в суде защита, на самом деле ей никогда не диагностировали это заболевание.

30 июля все четверо гостей Эрин попали в больницу. Сама она, по словам ее дочери, жаловалась на боль в животе и диарею. Вечером Эрин подогрела еду, которую назвала остатками вчерашнего обеда, и съела ее вместе с детьми (на самом обеде их не было). Позднее она уточнила, что дети ели только мясо из говядины Веллингтон — грибы они пробовать не захотели.

Дом Эрин Паттерсон в Леонгате, где прошел обед James Ross / EPA / Scanpix / LETA

31 июля Эрин приехала в больницу, поскольку продолжала чувствовать недомогание. Доктор Кристофер Уэбстер сказал ей, что ее родственники могли отравиться бледной поганкой и ей тоже нужно пройти осмотр. Но Эрин — по свидетельству бывшего мужа, она не любит больницы — уехала домой и вернулась только после вмешательства полиции. Ее жизненные показатели оказались в норме. Состояние ее гостей было гораздо хуже: 4 и 5 августа мать, отец и тетя Саймона умерли. Выжил только муж тети Иэн Уилкинсон.

В суде он рассказал, что Эрин приготовила на обед порционные куски говядины Веллингтон, завернутые в фольгу. Когда мать и тетя Саймона предложили помочь ей разложить еду по тарелкам, она отказалась. А когда гости сели за стол, выяснилось, что у них всех большие серые тарелки, а у Эрин — маленькая оранжево-коричневая, подчеркнул Иэн.

Иэн Уилкинсон, единственный выживший после обеда Joel Carrett / PA / Scanpix / LETA

Эрин утверждает, что не хотела никого убивать. Обвинение считает, что хотела, — но не планирует доказывать мотив

Эрин тоже начала давать показания в суде. Она заявила, что много лет страдает от пищевого расстройства. В 2023 году она была особенно недовольна своим весом и решила сделать операцию по уменьшению желудка. Она рассчитывала, что семья Саймона поможет ей с детьми в период восстановления. Но, по ее словам, она стыдилась сказать правду и выдумала историю о раке яичников, чтобы объяснить предстоящую госпитализацию. «Мне было стыдно за то, что я не контролировала свое тело или то, что я ела», — призналась женщина в суде.

Грибы для говядины Веллингтон, по словам Эрин, она покупала в супермаркете Woolworths. Однако во время готовки ей показалось, что у них пресный вкус, и она пошла в кладовку за высушенными грибами, которые она купила в одном из азиатских магазинов в Мельбурне. Согласно ее показаниям в суде, в тот момент она думала, что в контейнере лежат исключительно грибы из азиатского магазина — но теперь она допускает, что там могли быть и собранные ею дикие грибы, среди которых случайно оказались бледные поганки.

Цветы на могиле Дона и Гейл Паттерсонов, погибших родителей Саймона James Ross / EPA / Scanpix / LETA

Когда врачи сказали Эрин, что у ее гостей отравление, она выбросила на свалку дегидратор и сбросила до заводских настроек телефон, в котором были фото диких грибов. Она утверждает, что испугалась: «Я просто запаниковала и не хотела, чтобы они [детективы] их видели». То, что ей самой не стало так же плохо, как ее гостям, Эрин объясняет своим пищевым расстройством. По ее словам, она чувствовала тяжесть в животе из-за того, что много съела за обедом, и когда гости ушли, вызвала у себя рвоту.

Суд продолжается, и в деле есть вопросы, на которые пока нет ответов. Зачем Эрин завела второй мобильный телефон (полиции не удалось восстановить его содержимое после сброса настроек)? Почему она подавала себе и гостям еду на разных тарелках? В каком азиатском магазине она купила грибы (департамент здравоохранения Мельбурна не нашел этот магазин по ее описанию)? И, наконец, зачем ей было убивать четырех своих гостей, с двумя из которых она даже не ссорилась?

Прокурор еще в начале процесса предупредила присяжных, что не обязана доказывать мотив («Вам не обязательно знать, какой был мотив или даже то, что он был. Обвинение не будет предполагать, что был какой-то конкретный мотив сделать то, что она сделала»), однако, как считают журналисты, сторона обвинения должна доказать намерение Эрин убить близких ее бывшего мужа.