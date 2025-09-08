Задержан один из осужденных, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга неделю назад

Управление ФСИН по Свердловской области объявило, что удалось задержать одного из двух осужденных по делу о попытке поджога военкомата, сбежавших из СИЗО неделю назад.

Задержан 24-летний Александр Черепанов. При задержании он не оказал сопротивления, заявили в УФСИН, не став уточнять детали.

Второй осужденный, сбежавший вместе с Черепановым из СИЗО, — 24-летний Иван Корюков — все еще в розыске.

Друзей Черепанова и Корюкова обвинили в попытке поджога военкомата в мае 2023 года. Дело было возбуждено по статье УК о покушении на теракт. В октябре 2024 года Черепанова приговорили к семи годам, а Крюкова — к девяти с половиной годам колонии строгого режима.