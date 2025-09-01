В Екатеринбурге из СИЗО сбежали двое осужденных по делу о попытке поджога военкомата

Из екатеринбургского следственного изолятора № 1 сбежали два фигуранта дела о попытке поджога военкомата. О побеге заключенных со ссылкой на источники сообщили местные издания, в том числе E1.ru, а также телеграм-каналы и госагентство ТАСС.

По данным E1.ru, заключенные сбежали еще 31 августа. Местные издания и телеграм-каналы опубликовали ориентировки на сбежавших.

Речь идет о 24-летних Иване Крюкове и Александре Черепанове. В октябре 2024-го Черепанова приговорили к семи годам, а Крюкова — к девяти с половиной годам колонии строгого режима по делу о покушении на теракт (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК).

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что Крюкова и Черепанова задержали в мае 2023 года у военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга с канистрой бензина. По версии следствия, за поджог им обещали заплатить 40 тысяч рублей. При этом в военкомате говорили, что самого поджога в итоге не было.

Из-за побега осужденных в СИЗО-1 никого не пускают, пишет E1.ru. В судах сорвались все заседания с участием заключенных, которые находятся в этом изоляторе. В центре Екатеринбурга досматривают автомобили.

В управлении ФСИН по Свердловской области пока не комментировали сообщения о побеге осужденных.