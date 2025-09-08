В Польше отпустили задержанную участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову

Окружная прокуратура в польском городе Сувалки отпустила задержанную по запросу Туркменистана участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову. Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на другую участницу группы Люсю Штейн.

Как пишет «Настоящее время», прокурор учел наличие у Ниязовой вида на жительство в Литве и выигранный в Хорватии суд по делу об аресте.

Ниязову задержали в субботу, 6 сентября, на польско-литовской границе. Поводом для задержания послужила «красная отметка» Интерпола, которая подразумевает запрос на экстрадицию. Запрос поступил от властей Туркменистана.

В Pussy Riot заявляли, что единственное «преступление» Ниязовой — «открытая оппозиция одной из самых закрытых диктатур мира».

В 2022 году Ниязову задерживали в Словении и Хорватии по запросу Туркменистана. Власти Туркменистана обвиняют активистку в краже денег из Центрального банка страны. По этому делу Ниязова провела шесть лет в российской колонии.

Отец Ниязовой поддерживал туркменскую оппозицию и пытался вести правозащитную деятельность в стране в конце 1990-х годов. В начале 2000-х годов его задержали, он умер в заключении.