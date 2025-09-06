Участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову задержали на польско-литовской границе по запросу Туркменистана

На польско-литовской границе задержали участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову, сообщила «Медиазона» со ссылкой на другую участницу группы Марию Алехину.

Поводом для задержания стала «красная отметка» от Интерпола, которая подразумевает запрос на экстрадицию. Запрос поступил от властей Туркменистана.

В Pussy Riot заявили, что против Ниязовой не выдвинуто никаких обвинений, а ее единственное «преступление» — «открытая оппозиция одной из самых закрытых диктатур мира».

«Мы требуем ее немедленного освобождения и призываем польские и европейские власти не выдавать ее режиму, известному пытками, произвольными арестами и преследованием инакомыслящих», — говорится в заявлении группы.

В 2022 году Ниязову задержали в Словении и Хорватии по запросу Туркменистана. Запрос на ее экстрадицию был выдан властями страны еще в 2002 году. Власти Туркменистана обвиняют активисту в краже денег из Центрального банка страны. По этому делу Ниязова провела шесть лет в российской колонии.

Сама Ниязова связывает преследование с оппозиционными взглядами. Ее отец поддерживал туркменскую оппозицию и умер в тюрьме.

