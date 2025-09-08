В подмосковном Чехове задержали владелиц передержки для собак. Животных держали в грязных клетках и надевали на них электрошоковые ошейники
Сотрудники Следственного комитета по Московской области задержали владелиц сервиса передержки для собак в Чехове. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой (часть 4 статьи 159 УК).
По версии следствия, задержанные обещали хозяевам собак, которых оставляли на передержку, «внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях». На самом же деле собаки жили в маленьких клетках в антисанитарных условиях — одновременно на передержке было около 30 животных. Кроме того, на собак надевали электрошоковые ошейники, но хозяевам об этом не говорили.
Стоимость передержки составляла в среднем пять тысяч рублей в сутки. Животные находились там по два-три месяца. Потерпевшими признали 15 владельцев собак.
Имена задержанных не называются. Следствие будет просить в качестве меры пресечения для них домашний арест.
Название передержки СК не приводит, но судя по описанию, речь идет о гостинице для собак Dogtown, организованной в одном из частных домов Чехова.
В начале сентября кинолог Елизавета Орехова рассказала об издевательствах над собаками в сервисе передержки Dogtown. Она опубликовала видео и фото, которые ей, по ее словам, бывшая сотрудница передержки. На них видно, что собак содержат в тесных клетках, составленных друг на друга, и бьют, когда они не слушаются. 5 сентября СК сообщил, что возбуждено дело о жестоком обращении с животными (пункт «д», статьи 245 УК).