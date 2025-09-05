Сотрудников сервиса передержки собак Dogtown в Подмосковье обвинили в жестоком обращении с животными Там собак избивали и держали в грязных клетках. Среди пострадавших питомцев — собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Mona
Обновление. Следственный комитет по Подмосковью возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными (пункт «д», статьи 245 УК) после жалоб на передержку Dogtown.
Полиция, прокуратура и ветеринарные инспекторы Подмосковья начали проверку сервиса передержки для собак и его владелицы, сообщает РИА Новости. Название сервиса в заметках агентства не называется. Отмечается лишь, что передержка находится в подмосковном Чехове.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что речь идет о сервисе, от действий сотрудников которого в том числе пострадали собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Mona (Дарья Кустовская). Из соцсетей известно, что это передержка Dogtown, организованная в одном из частных домов Чехова.
Сервис, как сообщается, предлагал услуги передержки «под ключ». Обычно под этим подразумевается не только присмотр за животным в отсутствие владельца, но и дрессировка или «решение проблем» поведения, а также другие услуги по запросу клиента.
Одними из первых о жалобах клиентов Dogtown рассказал РЕН ТВ. 2 сентября телеканал показал кадры жестокого обращения с собаками и их содержания в антисанитарных условиях и небольших клетках. Позже эти же фото и видео распространила кинолог Елизавета Орехова, сообщив, что изображения и записи предоставила бывшая сотрудница передержки.
Внимание! Далее в тексте будут описаны сцены жестокости. Если это может вам навредить, не читайте следующие три абзаца.
В одном из опубликованных роликов видно, что в багажнике автомобиля находятся как минимум четыре клетки с собаками. Когда на одну из них пытаются надеть ошейник, животное сопротивляется и выпрыгивает из клетки. В ответ сотрудницы Dogtown подвешивают и раскручивают собаку на поводке, а также избивают ее.
На других фото и видео показано, что в доме, где находится передержка, собак содержат в тесных клетках, составленных друг на друга. В некоторых случаях клетки грязные, вероятно, от мочи, фекалий и рвотных масс. Одна из бывших клиенток, говорившая с РЕН ТВ, также продемонстрировала зажившие раны, как предполагается, от использования электрического ошейника на шее своего добермана Рени.
После резонанса в соцсетях вечером 4 сентября владельцы животных, включая Джарахова и Мону поехали забирать питомцев. Певица сообщила в телеграме, что обнаружила свою собаку в ужасном состоянии. «Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови», — рассказала она.
Сколько собак находились в Dogtown на передержке к вечеру 3 сентября, неясно. Mona заявила, что после огласки более 50 владельцев собак «громили общий чат» и рассказывали свои истории. По словам Джарахова, в двух домах в Чехове находились более 20 питомцев, а сервис собирался арендовать еще один дом в Подольске. Судя по видео, которое опубликовал блогер, вместе с владельцами в Dogtown приехали сотрудники полиции и сотрудники федеральных каналов. В итоге всех собак из Чехова забрали владельцы и волонтеры.
«Просто представьте, вы отдаете на какое-то время собаку на передержку, потому что у вас какая-то долгая поездка, или на воспитание. У них идеально вылизанные инстаграмы, они показывали шикарные результаты. И по итогу вместо воспитания вы получаете собаку, которая сидит в ужасных условиях в клетке», — рассуждал Джарахов в одном из роликов, отметив, что услуги Dogtown стоили «колоссальных денег».
В комментариях под публикацией Ореховой бывшие клиенты Dogtown также рассказали свои истории, в том числе о том, что собаки после передержки в Чехове возвращались домой запуганные и похудевшие. Некоторые сообщили, что думали оставить своих собак в Dogtown или воспользоваться услугами их кинологов.
Судя по публикациям в соцсетях, владелицу передержки зовут Карина Волкова. Ни она, ни действующие сотрудники Dogtown ситуацию публично не комментировали. Страницу сервиса в инстаграме, на которую подписаны более 39 тысяч пользователей, закрыли для новых подписчиков. Фотография профиля удалена.