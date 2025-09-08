Российский этнограф Святослав Каверин, которого задержали в Афганистане два месяца назад, освобожден. Он вылетел в Москву

Задержанный в середине июля в Афганистане этнограф Святослав Каверин вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву, сообщили РБК со ссылкой на российское посольство, а также ТАСС и РИА Новости.

В диппредставительстве России освобождение Каверина назвали «результатом кропотливой работы, которая проводилась посольством с момента его задержания».

Деталей о причинах задержания этнографа российское посольство не привело. На каком основании он был задержан и в каком статусе пребывал — неизвестно.

Каверин — сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, путешественник, исследователь культуры народов Гиндукуша. 19 июля он сообщил, что его задержали в городе Кундуз на севере Афганистана «за попытку „контрабанды“ украшений» и решили перевезти в Кабул в управление разведки. Соратники этнографа утверждали, что он вез сувениры для себя, друзей и подписчиков. 1 сентября телеграм-канал Baza опубликовал письма российских ученых, которые призывали МИД России установить местонахождение Каверина.