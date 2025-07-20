В Афганистане по подозрению в контрабанде задержали российского этнографа Святослава Каверина

Российский этнограф Святослав Каверин сообщил, что его задержали в городе Кундуз на севере Афганистана «за попытку „контрабанды“ украшений».

Каверин написал в своем телеграм-канале 19 июля, что его решили перевезти из Кундуза в Кабул в управление разведки. «Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», — написал этнограф.

Соратники Каверина рассказали в комментариях к сообщению в его телеграм-канале, что утром 20 июля его должны были доставить в Кабул, но неясно, произошло ли это на самом деле. По их словам, связи с Кавериным нет с 18:00 19 июля. Где он сейчас находится, неизвестно.

Соратники этнографа утверждают, что он вез сувениры для себя, друзей и подписчиков, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Российские дипломаты в Афганистане пока не комментировали задержание Каверина.

Святослав Каверин, судя по сообщениям в его телеграм-канале, находился в Афганистане с начала мая.

Согласно открытым данным, Святослав Каверин — научный сотрудник Института востоковедения Российско-армянского университета (РАУ) в Ереване. Он также работал в Центре палеоэтнологических исследований в Москве, был куратором выставок «В тени вершин: горные народы Афганистана» в Государственном музее народов Востока в 2019 году и «Индоиранский фронтир: народы Восточного Гиндукуша» в Восточном культурном центре Института востоковедения РАН в 2022-2023 годах.