В Латвии нашли мертвым пропавшего канадского военного. Его искали четыре дня

Военнослужащий из Канады Джордж Холл, пропавший без вести в Латвии 2 сентября, найден мертвым, сообщает Delfi со ссылкой на заявление Вооруженных сил Канады от 6 сентября.

Причина и обстоятельства смерти военного не называются. При каких обстоятельствах он пропал и где его нашли, также не сообщается. По данным Reuters, Холл пропал в районе полигона в Адажи под Ригой.

Канадские чиновники подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для военных многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии. Канада — ведущая страна этой бригады, поясняет Delfi.

Холл прослужил в армии Канады почти 20 лет и не раз выполнял задачи за рубежом. Он был техником в 408-й тактической вертолетной эскадрилье, базирующейся в канадском Эдмонтоне. В последнее время Холл служил в авиационном батальоне бригады НАТО в Латвии.

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что расследование обстоятельств гибели канадского военного продолжается. Военная полиция Канады помогает вести следствие.

В Литве весной 2025 года пропали четверо военнослужащих США, которые участвовали в учениях на полигоне в Пабраде недалеко от границы с Беларусью. Для их поиска развернули широкомасштабную операцию. Бронемашину, на которой они уехали, обнаружили затопленной в водоеме на полигоне. Вскоре стало известно, что военные погибли. The New York Times сообщала, что военные попали в болото, приехав эвакуировать застрявшую армейскую машину.