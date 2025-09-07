США ужесточили правила выдачи туристических виз. У россиян примут документы только в Астане и Варшаве

Власти США ужесточили правила выдачи неиммиграционных виз, включая туристические визы B1/B2. Заявление об этом опубликовано на сайте Госдепартамента 6 сентября.

Согласно правилам, подать документы на такие типы виз можно в дипломатические представительства США только в стране гражданства или постоянного проживания.

Для граждан стран, в которых американские посольства и консульства не выдают визы, определен список городов в других государствах, где можно подать документы.

Так, россияне могут подавать заявления только в американских посольствах в Варшаве или Астане, граждане Беларуси — в Вильнюсе и Варшаве, граждане Украины — в Кракове и Варшаве. В других странах заявления принимать больше не будут.

Записи на уже запланированные собеседования, как правило, остаются в силе, говорится в сообщении. Госдеп также предупредил о более длительных сроках ожидания интервью для получения визы.

Исключения из этих правил сделали для виз типа A, G, C-2, C-3, а также для дипломатических виз. «Редкие исключения также могут быть сделаны в гуманитарных или медицинских случаях, а также по внешнеполитическим причинам», — заявили в Госдепартаменте США.

Посольство США в Москве не принимает документы на визы с мая 2021 года. В Вашингтоне объясняли это нехваткой персонала. Незадолго до этого Россия внесла США в список «недружественных» стран, ограничив для дипмиссий возможность нанимать российский сотрудников на работу.

После начала полномасштабного вторжения войск России в Украину около десятка стран Шенгенской зоны прекратили выдачу туристических виз россиянам. Государства, продолжившие выдавать визы, ужесточили требования к необходимым документам. В частности, Польша с 2022 года не выдает туристические визы гражданам РФ.

