Премьер-министр Японии решил уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку на фоне разногласий в правящей Либерально-демократической партии, сообщили телекомпания NHK и Reuters.

Представитель канцелярии премьер-министра не стал комментировать Reuters информацию о решении Исибы. При этом правительство сообщило, что премьер проведет пресс-конференцию в 18:00 (12:00 по Москве).

Решение Сигэру Исибы, по данным прессы, продиктовано желанием избежать раскола в партии. В июле коалиция, возглавляемая Либерально-демократической партией под руководством Исибы, потеряла большинство в верхней палате парламента. Это произошло впервые в 70-летней партии.

После поражения на выборах соратники по Либерально-демократической партии призывали Исибу покинуть пост, но тот отказывался.

Исиба вступил в должность главы правительства в октябре 2024 года, пообещав бороться с инфляцией в Японии, а также реформировать Либерально-демократическую партию. Однако вскоре партия оказалась втянута в ряд скандалов, связанных со сбором средств, отмечает NHK.